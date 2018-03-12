«Лидеры России» идут во власть: состоялись новые назначения

Москва, , 10:56 — REGNUM По итогам проведения конкурса «Лидеры России», состоялись назначения 45 участников на должности в администрации президента РФ, в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а также в государственных и частных компаниях России. Об этом сообщает 12 марта оргкомитет конкурса.

Организаторы напомнили, что месяц назад, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса.

«В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег», — сказал глава государства в ходе беседы с ними.

По данным оргкомитета, из числа участников конкурса будут закрыты две вакансии в администрации президента РФ, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра.

«Новые сильные кадры получат Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и ряд других регионов страны», — сообщается на сайте конкурса.

По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, все получившие назначения специалисты — «сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс «Лидеры России».

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению главы государства, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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«Лидеры России» — головной проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель мероприятия — выявление сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями.

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