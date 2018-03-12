Медведев назначил трех заместителей министров

Москва, , 10:37 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министров энергетики, здравоохранения и экономического развития. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев произвел ряд назначений в федеральных органах исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Так, заместителем министра здравоохранения РФ назначен Олег Салагай, заместителем министра энергетики РФ — Павел Сорокин, заместителем министра экономического развития РФ — Илья Торосов.

В сообщении отмечается, что все необходимые документы будут опубликованы позже.

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