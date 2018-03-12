«Прощения придётся просить Украине, а не Крыму»

Москва, , 10:35 — REGNUM Просьб о прощении за «содеянное» перед Украиной Киев от жителей Крыма и Донбасса будет ждать ещё долго, потому что извиняться этим гражданам не за что, их вины в происходящем нет. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.

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«Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь, и мы все простим. Не дождетесь!» — цитирует РИА «Новости» слова парламентария.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что киевские власти могут принимать что угодно, однако это не будет способствовать улучшению ситуации на Украине, напротив «однозначно усугубляет» её.

По словам Цекова, Сенченко — «человек с выраженными коррупционными наклонностями, яркий представитель украинской политической элиты».

"Понятное дело, что он злобствует, придумывает различные акции против Крыма», — цитирует RT слова Цекова.

«Что касается извинения, придёт время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами — перед всеми без всякого закона», — добавил член комитета Совфеда РФ, выразив уверенность, что «этого времени нам придётся ждать не так долго».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект «О прощении». Он должен коснуться тех граждан, которые осуществляют свою деятельность в интересах «государства-агрессора», которым в Киеве считают Россию. «раскаявшихся» парламентарий предлагает не привлекать к уголовной ответственности, а применять в отношении них «альтернативное» наказание — ограничение гражданских прав.

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Напомним, в марте 2014 года после проведённого референдума Крым вошёл в состав России. Жители полуострова высказались большинством голосов за выход из состава Украины. Украина с таким положением дел не смирилась и мириться не собирается.

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Москва неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полуостров Крым не станет частью Украины ни при каких обстоятельствах.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? — сказал российский лидер в фильме журналиста Андрея Кондрашова.— Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

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