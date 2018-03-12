Южнокорейский инсайд: Ким Чен Ын готовит мирный договор с США

Сеул, , 10:32 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын готовит проект мирного договора между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает сеульская газета «Донг-А-Ильбо» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из президентской администрации Южной Кореи.

По словам чиновника, от встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом стоит ожидать подписания мирного договора и установления официальных дипломатических отношений между странами, в том числе открытия американского посольства в Пхеньяне.

О согласии Дональда Трампа на проведение встречи с северокорейским коллегой стало известно 9 марта. Дата и место двустороннего саммита еще не определены. Ожидается, что историческая встреча состоится в ближайшие месяцы.

До сих пор с момента возникновения государства Северная Корея в 1948 году между странами не были установлены дипломатические отношения. В 2017 году стороны обменялись взаимными угрозами, прибегнув к ядерному шантажу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Ким Чен Ын достиг соглашения с высокой делегацией Южной Кореи о встрече с президентом Мун Джиэном и призвал к написанию новой истории воссоединения. Если встреча двух корейских лидеров состоится, это будет первый корейский саммит с 2007 года. Тогда в Пхеньяне провели переговоры покойный лидер Северной Кореи Ким Чен Ир и бывший президент Южной Кореи Но Му Хён.

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