Матвиенко на выборах президента будет голосовать в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 марта примет участие в выборах президента РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила 12 марта в интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, с 2003 по 2011 годы Валентина Матвиенко была губернатором Северной столицы, а сегодня представляет Санкт-Петербург в верхней палате российского парламента.

«Нисколько не сомневаюсь в том, что 18 марта жители нашего города проявят свое высокое гражданское самосознание. Сама я, кстати, планирую 18 марта голосовать в Санкт-Петербурге», — сказала глава Совета Федерации.

По мнению Матвиенко, в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию «приобретает особую значимость уровень доверия к избранному главе государства, степень поддержки его политики народом России».

Глава верхней палаты отметила, что, по данным социологических опросов, 18 марта 2018 года на участки для голосования намеревается прийти избирателей больше, чем на предыдущих выборах.

«Подавляющее большинство наших граждан осознают свою ответственность за судьбу страны, будущее своих детей, внуков. Люди не просто придут на выборы, но и отдадут свой голос за стабильную, сильную, процветающую Россию», — уверена Валентина Матвиенко. — Уверена в том, что самое деятельное участие и в голосовании, и в процедуре наблюдения за выборами примут петербуржцы».

Матвиенко также назвала безосновательными «разговоры о кандидатах-спойлерах, «проектах Кремля» на президентских выборах.

«Гражданам есть из кого выбирать. В итоговом списке восемь кандидатов. За ними — партии, представленные в Государственной думе, другие политические силы… Все кандидаты в хорошем смысле амбициозные, настроенные на реальную идейную и политическую борьбу», — сказала глава Совфеда, выразив надежду, что «завершающий этап избирательной кампании пройдет корректно, без нарушений правовых норм, без скандалов и эксцессов».