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Путин поздравил комендатуру Кремля со 100-летним юбилеем

Политика

Личный состав ФСО неизменно демонстрирует профессиональную компетентность

Москва, 12 марта 2018, 10:22 — REGNUM  Сегодня, 12 марта, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму личному составу и ветеранам службы коменданта московского Кремля ФСО России со 100-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что «сотрудники одного из старейших подразделений Федеральной службы охраны России вписали немало ярких, незабываемых страниц в историю Отечества».

Путин считает, что при выполнении поставленных задач личный состав ФСО неизменно демонстрировал профессиональную компетентность

Особо президент отметил, беспримерную отвагу и героизм, проявленные личным составом комендатуры в годы Великой Отечественной войны.

«Важно, что нынешний коллектив службы коменданта московского Кремля также ответственно подходит к своим обязанностям, надёжно обеспечивает безопасность руководства страны, хранит верность долгу и честно служит России», — подчеркнул глава государств и пожелал сотрудникам комендатуры успехов.

Напомним, комендатура московского Кремля осуществляет охрану членов правительства РФ при их нахождении на территории Кремля, а также при нахождении их на Красной площади во время парадов, демонстраций.

Кроме того, сотрудники ФСО комендатуры обеспечивают порядок и безопасность на территории Кремля.

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