Москва, , 10:18 — REGNUM В Госдуме отметили смену формата гражданской войны на Украине, Киев практически ничего не контролирует.

У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил Украины охраняет военный объект, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

«В скором времени термин «постукраинское пространство» прочно войдет в контент новостей, экспертных и официальных комментариев», — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

По мнению парламентария, гражданская война на территории бывшей Украины перешла в формат «всех против всех».

«Киев уже мало что контролирует, анархические и экстремистские тенденции усиливаются по всем направлениям», — отметил он в соцсети.