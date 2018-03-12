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Термин «постукраинское пространство» войдет в контент

Политика

Там воюют «все против всех»

Москва, 12 марта 2018, 10:18 — REGNUM  В Госдуме отметили смену формата гражданской войны на Украине, Киев практически ничего не контролирует.

У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил Украины охраняет военный объект, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

«В скором времени термин «постукраинское пространство» прочно войдет в контент новостей, экспертных и официальных комментариев», — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

По мнению парламентария, гражданская война на территории бывшей Украины перешла в формат «всех против всех».

«Киев уже мало что контролирует, анархические и экстремистские тенденции усиливаются по всем направлениям», — отметил он в соцсети.

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Политическая жизнь Украины

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