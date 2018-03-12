Партия «Альтернатива для Германии» оказалась под прицелом спецслужб

Дюссельдорф, Германия, , 10:06 — REGNUM Ведомство по охране Конституции федеральной земли Северная Вестфалия не нашло оснований для преследования членов местной ячейки правой политической партии «Альтернатива для Германии», сообщает Süddeutsche Zeitung.

«В настоящее время нет достаточных оснований для наблюдения за членами местного отделения партии «Альтернатива для Германии» со стороны ведомства охране Конституции федеральной земли Северная Вестфалия», — заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел земли.

Однако местные спецслужбы рассматривают в качестве шага, предшествующего слежке, создание сборника компрометирующих материалов по делу партии. Материалы должны собираться по территории всей Германии.

«Общенациональный обмен сведениями о том, существует ли посягательство на Основной закон со стороны «Альтернативы для Германии», имеет смысл», — добавил представитель министерства.

В настоящее время на федеральном и местном уровнях ведутся дебаты о том, стоит ли предоставить Федеральному ведомству по охране Конституции больше полномочий для ведения этого дела. «Альтернатива для Германии» попала под прицел охранителей Конституции после «расистских» высказываний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, рабочая поездка депутатов Бундестага от правой партии в Сирию в начале марта вызвала шквал критики со стороны немецких социалистов. В феврале 2018 года та же группа посетила Крым.

«Альтернатива для Германии» заняла третье место по итогам выборов в немецкий парламент в сентябре 2017 года, набрав 12.64% голосов и получив 94 места в Бундестаге. Партия придерживается евроскептических взглядов и жестко критикует политику канцлера Ангелы Меркель в отношении мигрантов.

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