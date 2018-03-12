Соратники Саакашвили требуют отставки премьер-министра Грузии

Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение» требуют отставки премьер-министра страны Георгия Квирикашвили. Причиной своего требования они называют последнее заявление премьера, в котором тот призывает Россию к совместным шагам по урегулированию двусторонних отношений и решению вопроса выдачи грузинской стороне тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили.

«Вместо того, чтобы осознать, что изъятие вопроса Грузии из международной повестки дня было тяжелейшим преступлением, правительство Грузии предлагает России новые капитулянтские уступки. Речь идет о снятии статуса оккупанта и присвоении статуса посредника, что равноценно признанию независимости оккупированных регионов», — заявили в ЕНД.

Заявление Георгия Квирикашвили оппозиционная нынешним властям Грузии партия расценивает как поощрение «агрессивной политики» России «за счет грузинской государственности».

«Вдвойне унизительно, что Россия не только не считает нужным достойно ответить премьер-министру Грузии, но и устами своих марионеток насмехается над ним и над всей Грузией», — укоряют Квирикашвили лидеры ЕНД.

По их оценкам, заявление премьера вселяет в граждан Грузии ощущение беспомощности и безнадежности, поэтому он должен принести грузинскому народу извинения и покинуть свой пост. Одновременно ЕНД требует освобождения своих соратников, которых Иванишвили засадил в тюрьму и которые, по мнению партии, способны защитить население Грузии от «убийц с оккупированных территорий».

«У Грузии есть борцы, которые на протяжении многих лет защищали наше население и всяляли страх в игроков-убийц на оккупированных территориях. Режим Иванишвили засадил их в тюрьму. Эти люди должны быть немедленно освобождены, а государство должно сделать все, чтобы убийцы Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили предстали перед правосудием», — говорится в заявлении.

Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля скончался в Цхинвальской больнице. Грузинская сторона до сих пор безуспешно требует выдачи тела погибшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционер: Премьер-министра Грузии жалко

Читайте развитие сюжета: Югоосетинская сторона передала задержанных Грузии