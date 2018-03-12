Назван претендент на украинскую «дочку» Сбербанка

Киев, , 09:44 — REGNUM Принадлежащий управлению делами президента Белоруссии банк «Паритет» является единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

«21 декабря 2017 г. НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк», — говорится в сообщении банка.

При этом издание отмечает, что глава акционера «Паритета» Виктор Шейман находится в санкционном списке США и ЕС, что может осложнить согласование сделки в НБУ.

Претендовавший ранее на покупку «дочки» Сбербанка украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 года по решению президента Украины Петра Порошенко против ряда российских банков были введены санкции сроком на один год, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Ограничительные меры запрещают вывод украинскими отделениями банков капитала в материнские структуры.

Помимо санкций, на украинские офисы российских банков регулярно нападают радикалы, которые считают, что санкций «недостаточно».

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