Высокоточные снаряды «Краснополь» в действии: видео

Москва, , 09:41 — REGNUM Артиллеристы Западного военного округа учатся стрелять высокоточным «Краснополем». Видео с учений, которые прошли на Лужском полигоне в Ленинградской области.

Видео опубликовано: Минобороны России

На кадрах, опубликованных Миноброны РФ, показаны дивизионная самоходная гаубица «Мста-С», с которой и производилась стрельба высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь» калибра 152 мм. Продемонстрирована подготовка к стрельбе и непосредственно момент выстрела. Отмечается, что точность поражения снарядом цели составляет не менее 95%.

Корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм «Краснополь» предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Снаряды успешно использовались при уничтожении диверсионной группы террористов на территории Сирии.

Напомним, в середине февраля 2018 года тактико-специальное занятие по стрельбе и управлению огнём с использованием комплекса управляемого артиллерийского вооружения «Краснополь» прошли на специализированном артиллерийском полигоне, расположенном в Ленинградской области. Личный состав артиллерийских подразделений — более 100 военнослужащих — выполнил стрельбу управляемым снарядом по целям, имитирующим пункты управления, бронетехнику условного противника и отдельные малоразмерные мишени, а также провёл групповую стрельбу по площадной цели.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков появилось в сети