Йеменские боевики освободили часть территории страны от «Аль-Каиды"*

Сана, , 09:40 — REGNUM Йеменские боевики, поддерживаемые арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, заявили о завершении операции против террористов, сообщает 12 марта Al Arabia.

Боевики, верные свергнутому президенту Йемена Хади Мансуру, завершили зачистку провинции Абьяна от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По их словам, победа была достигнута в короткие сроки, СМИ подтвердили, что ряд районов Йемена были полностью зачищены от террористов.

В распоряжение коалиции поступили склады с вооружением, ранее принадлежавшие «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, во время спецоперации были ликвидированы некоторые полевые командиры террористов.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, после значительных успехов хуситов в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия в стране.

Действия Эр-Рияда поставили государство на грань гуманитарной катастрофы, кроме того вакуум власти привел к активизации террористических организаций, которые взяли под контроль значительные территории Йемена.

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