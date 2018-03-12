Прежний канцлер и новый глава МИД Германии: чего ждать России?

Берлин, , 09:31 — REGNUM Наконец, стало известно имя нового министра иностранных дел Германии. Им станет Хайко Маас — представитель социал-демократов, раннее занимавший пост федерального министра юстиции. Какими будут отношения Берлина с Москвой при новом главе иностранного ведомства и прежнем канцлере?

Жизненное кредо нового главы МИД ФРГ: «Я за справедливость». Что означает эта «справедливость» для России и чего ждать от нового министра, сменившего на посту другого немецкого политика от СДПГ Зигмара Габриэля, выступающего за поступательное сближение с Москвой и постепенную отмену антироссийских санкций, введенных ЕС, — попыталась разобраться Deutsche Welle.

До сих пор Хайко Маас был сравнительно незаметной фигурой на немецком политическом ландшафте. На посту главы МИД он сменит колоритную политическую фигуру Зигмара Габриэля, который не раз лично бывал с официальным визитом в Москве и, несмотря на жесткую позицию в этом вопросе Ангелы Меркель, поступательно выступал за сближение с Российской Федерацией и поэтапную отмену экономических санкций, введенных Брюсселем против Москвы.

Тем не менее Мааса называют опытным политиком. Последние четыре года он занимал пост министра юстиции Германии, однако на дипломатическом поприще политик является новичком. Широкую известность представитель СДПГ получил после принятия в апреле 2017 года предложенного им закона о защите прав в социальных сетях, направленного на борьбу с клеветой, угрозами, оскорблениями на национальной почве или призывами к насилию. Сторонники введения госконтроля над контентом в соцсетях в России часто ссылаются на закон Мааса.

Своими мыслями о том, как же назначение нового министра может сказаться на отношениях с Москвой и может ли вообще, с DW поделился парламентский корреспондент в Берлине и обозреватель Никита Жолквер.

По мнению эксперта, действий, схожих с действиями предыдущего министра, от Мааса ожидать не стоит. И как минимум по двум причинам. Во-первых, Габриэль долгое время был министром экономики Германии, а, как известно, немецкий бизнес антироссийскими санкциями сильно недоволен и заинтересован в расширении коммерческих связей с Россией. Маас же переходит в МИД из министерства юстиции, прямого отношения к экономике не имеющего, отмечает Жолквер.

А во-вторых, «Габриэль имеет репутацию политика импульсивного и своевольного, неохотно подчиняющегося партийной или же правительственной дисциплине, — подчеркивает парламентский корреспондент DW. — Он часто выступал с позиции, отличной от коллег по СДПГ или же от федерального канцлера. Маас же в этом отношении человек команды, от которого сложно ожидать некой самодеятельности».

И тем не менее ожидать подвижек в вопросе санкций с приходом нового министра все же стоит, но не от самого Мааса, считает эксперт.

«Большие надежды в Германии, особенно социал-демократы, возлагают на предполагаемую миссию «голубых касок» для Донбасса, что прописано и в коалиционном соглашении. Поэтому не исключено, что в обозримом будущем, чтобы ускорить выработку мандата для такой миссии в ООН, Берлин выступит с инициативой поэтапной отмены санкций, не дожидаясь выполнения всех положений Минских договоренностей. И первый этап мог бы начаться уже сразу после размещения «голубых касок» в зоне конфликта на востоке Украины».

Напомним, что официально в должность главы МИД ФРГ Хайко Маас вступит после избрания Ангелы Меркель федеральным канцлером в бундестаге 14 марта этого года.