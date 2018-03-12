Путин о гибели АПЛ «Курск»: «Трагедия колоссальная»

Москва, , 09:22 — REGNUM Причинами гибели подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в начале 2000-х годов стали возникшие после распада Советского Союза сложности в армии и общее состояние Вооруженных сил в тот период времени. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

По словам главы государства, после развала СССР в стране возникли огромные проблемы как в экономической и социальной сферах, так и в вопросах армии.

«Это все не могло армии не коснуться, — сказал Путин. — Трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния ВС».

По его словам, на момент катастрофы он только приступил к исполнению обязанностей главы страны и даже не успел узнать, что ВМФ проводит серьезные учения.

«Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу, — говорит Путин. — Было непонятно, что там происходит что-то трагическое».

По словам президента, в ходе расследования правительственной комиссии было установлено, что на АПЛ произошел взрыв в торпедном отсеке, пожар и затем детонация боезапасов.

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы, — говорит Путин. — (…) Но трагедия колоссальная, столько людей погибло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АПЛ «Курск» была заложена в 1991 году и спущена на воду в 1994 году в Северодвинске. Во время катастрофы в Баренцевом море 12 августа 2000 года погибли 118 членов экипажа.

АПЛ «Курск» была поднята 10 октября 2001 года.