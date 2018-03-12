Сотни румынских венгров потребовали автономии на митинге

Бухарест, , 09:22 — REGNUM На митинг в румынском городе Тыргу Муреш вышли сотни граждан венгерской национальности, они потребовали предоставления большей автономии уездам, в населении которых преобладают венгры, сообщает 11 марта «Укринформ».

Протестная акция проходила у памятника Секейским мученикам — на месте был развернут огромный секейский флаг, а участники мероприятия скандировали «Автономию». Демонстрацию венгров посетили депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Ласло Текеш и представители басков из Испании.

На митинге сторонники автономии приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии, в котором закрепили требование о предоставлении автономии.

«Автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей», — говорится в документе.

Участники акции подчеркнули, что автономия Секейского края не приведет к потере суверенитета Румынии, не затронет ее территориальную целостность и не ущемит права румын и граждан других национальностей.

Напомним, в Румынии места компактного проживания венгров расположены в уездах Харгита, Ковасна и Муреш. Воскресная акция с требованием предоставить большую автономию — не первая.

Ранее румынские венгры уже выходили с протестами и требованием о предоставлении им автономии. Данные требования были проигнорированы официальным Бухарестом.

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