А судьи кто? Киев придумывает для жителей Крыма и Донбасса новый закон

Киев, , 09:18 — REGNUM Жителей Крыма и Донбасса Киев намерен обязать просить прощения за «содеянные преступления». Речь идёт о законопроекте, предложенном бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко. Выдержки из подготовленного текста документа политик опубликовал на своей странице в Facebook.

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Законопроект «О прощении» коснётся тех, кто «в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны (Украины)» действовал в интересах государства-агрессора. Одна из статей законопроекта предлагает жителям Крыма и Донбасса «признать свою вину, искренне раскаяться и попросить прощения за совершенные преступления у украинского народа и государства».

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Для таких граждан законопроектом предусматривается «альтернативное» наказание. Бывший парламентарий предлагает применять по отношению к «раскаявшимся» не уголовное наказание, а ограничение гражданских прав — запрет на работу в органах государственной власти и местного самоуправления Украины, а также запрет на участие в выборах на срок от пяти до десяти лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав в России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошёл после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. За выход из состава Украины и воссоединение с РФ проголосовало подавляющее большинство (свыше 95%) жителей полуострова. Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины. Москва же в свою очередь неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, «временно оккупированными территориями» Донецкой и Луганской областей признаются части территории Украины, «в пределах которых незаконные вооруженные формирования и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль». Украина не несет ответственности за акты, принятые властями республик. Также документом урегулируются правовые основы использования Вооруженных сил Украины на востоке страны, Россия признается «агрессором».

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