Супруга экс-президента Мексики подала заявку на участие в выборах-2018

Мехико, , 09:18 — REGNUM Бывшая первая леди Мексики Маргарита Савала подала заявку на регистрацию в качестве независимого кандидата в президенты страны, сообщает газета El Financiero.

Член правоцентристской «Партии национального действия» Маргарита Савала намерена отказаться от государственного финансирования своей предвыборной кампании в случае, если её зарегистрируют для участия в выборах. Об этом она заявила в своем выступлении 11 марта после процедуры подачи заявки.

«Я решила отказаться от государственного финансирования, которое мне положено, — сказала она в штабе Национального избирательного института (INE). — Политика должна проводиться за счет добровольных взносов тех, кто в ней участвует».

«Я знаю, чего стоят выборы. Знаю, чего заслуживают наши граждане. Самое важное в кампании — это ценности, убеждения и мужество».

Представитель INE Лоренцо Кордова отметил, что институт должен будет рассмотреть законность подобной финансовой поддержки, изучить отчеты о доходах и расходах претендентов в кандидаты. Решение INE будет опубликовано 29 марта.

Юрист Маргарита Савала является супругой Фелипе Кальдерона, занимавшего должность президента Мексики с 2006 по 2012 годы. Савала впервые заявила о своих президентских амбициях в июне 2015 года. Выборы в стране намечены на 1 июля 2018 года.

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