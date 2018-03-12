Тегеран стал сливать информацию о связях представителей США с террористами

Сергей Шакарянц, , 09:02 — REGNUM

В начале марта был отмечен самый настоящий накат на США со стороны Ирана, суть которого — актуализировать в международных отношениях вопрос причастности Вашингтона к созданию и «подкармливанию» запрещенной в мире и признанной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечно, это далеко не первая попытка Ирана привлечь внимание мировой общественности к тому, что внезапное появление, а затем и агрессия бандитских формирований и примкнувших к ним иностранных наемников против Ирака и Сирии — это глубоко законспирированная разведывательно-диверсионная операция спецслужб США и Израиля. Однако сейчас все выглядит гораздо основательней, чем, например, в августе 2014 г., когда в Иране впервые заговорили о связи США и Израиля с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда имела место организованная «свыше» утечка информации со стороны иранских спецслужб посредством публикации в газете Tehran Times.

В настоящем все началось с публикации в газете Kayhan News. Это многое значит, ибо англоязычный вариант этого СМИ предназначен исключительно для влияния на внешний мир. Одно из важнейших новостных печатных изданий в Иране регулярно выходит с 1943 года. Редакция газеты приняла активное участие в Исламской революции 1979 г., революционно настроенные сотрудники издания образовали «Исламскую ассоциацию», которая вмешивалась в дела редакционной коллегии и не допускала к работе иные элементы. В ходе всех последних президентских выборов газета активно поддерживала консервативных кандидатов, начиная с Махмуда Ахмадинеджада. Публикации газеты не раз получали особый резонанс на Западе и в Израиле. Так, после террористических атак в Париже Kayhan News опубликовала на первой странице статью под заголовком «Бешеные псы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укусили за ногу своих хозяев», которая вызвала резкую реакцию со стороны некоторых зарубежных СМИ.

Теперь нетрудно представить, что вышеупомянутый накат на США именно рассчитан на то, что реакция обязательно должна быть. Подчеркнем также, что именно после публикации в Kayhan News от 3 марта остальные иранские СМИ, в том числе и те, которые считают напрямую связанными с аятоллой Хаменеи, с 5 марта начали передавать сокращенные варианты публикации, а также сообщения и заявления, явно призванные подтвердить утверждения лиц, упоминающихся в публикации Kayhan News.

В центре публикации — фигуры двух должностных лиц, которых трудно заподозрить в неосведомленности или же наивности при обработке первичной и последующей информаций. Первое — это ставший широко известным миру командующий спецназом «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, генерал-майор Кассем Солеймани. Второе — бывший замминистра иностранных дел, а ныне спецпомощник спикера иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян. Именно он и организовывает с Kayhan News, можно сказать, особую спецоперацию типа «пиар-прокси-войны» против США. Амир-Абдоллахиян подчеркнул, что Солеймани предоставил МИД Ирана документы, свидетельствующие о том, что США находятся в союзе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Когда я был в Министерстве иностранных дел, у меня была встреча с генералом Солеймани, он дал мне документы и сказал, чтобы я ударил ими по лицу Запада и ООН, — рассказывает газете Амир-Абдоллахиан. — Солеймани даже попросил меня сказать министру иностранных дел, чтобы он не вел переговоры с США о регионе наряду с ядерными переговорами, но если возникнет необходимость, он может положить эти документы на стол и сказать американцам, что это то, что они задумали». Специальный помощник спикера иранского парламента далее говорит, что документы, предоставленные генерал-майором Солеймани, содержат точную информацию о географическом положении, времени и точных деталях сговора США с главарями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Когда Мосул в Ираке находился под оккупацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американский А-330 сел в аэропорту Мосула, американские генералы вышли из самолета, и военная техника была выгружена», — передает Амир-Абдоллахиян свидетельства Солеймани. — В VIP-зале аэропорта американские генералы разговаривали с лидерами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение трех часов и 23 минут, а затем сели в самолет и улетели». Американцы привезли для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружие и оборудование, в которых нуждались террористы. «В другом случае, в другом месте три американских вертолета приземлились и доставили военную технику старшим главарям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Амир-Абдоллахиян со ссылкой на генерала Солеймани.

По словам спецпомощника спикера иранского парламента, когда в последние месяцы были арестованы многие командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американцы прибегали к различным методам обеспечения безопасности, а также сугубо военным методам, даже через ООН, с тем, чтобы большинство лидеров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были эвакуированы под предлогом того, что эти люди находились в осаде, и существует необходимость в прекращении огня. «Позже мы выяснили, что американцы захватили некоторых из тех, кто затем был эвакуирован в северный Афганистан, а некоторые — в Ливию и другие места в южной части Йемена», — сказал Амир-Абдоллахиян.

Сирийские же источники генерал-майора Солеймани утверждают, что американские вертолеты эвакуировали командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Дейр-эз-Зора в провинцию Эль-Хассеке в северной Сирии. В связи с этим Амир-Абдоллахиян напомнил, что в конце января аятолла Хаменеи опубликовал предупреждение о том, что США занимаются передислокацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан. Перемещая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ирака и Сирии в Афганистан, США стремятся «оправдать продолжение своего присутствия в регионе и создать безопасность для сионистского режима», — сказал тогда верховный лидер Ирана.

Публикация в Kayhan News сопровождена весьма занимательной фотографией — в некой комнате с флагом «умеренной сирийской оппозиции» восседают главари ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и Абу Бакр аль-Багдади, причем все в светской одежде, ни на ком никакой чалмы. А напротив сидят американцы, из коих хорошо виден сенатор США Джон МакКейн. В случае МакКейна в окружении «халифатчиков» речь может идти о полном политическом контроле над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по крайней мере, со стороны Сената США, и не только. Ведь широко известны связи МакКейна с политиками «высших коридоров» Белого дома и Госдепартамента, с американскими военными и спецслужбистами.

Может показаться удивительным, но последующие реакции показали, что у властей Ирана есть и союзники в США. Так, Джим Дин, главный редактор ресурса Veterans Today, приветствовал роль Ирана в борьбе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Поддержка Ирана и Хезболлах в антитеррористической кампании в Сирии была критически важна не только для поддержки сильно уставшей сирийской армии, но и для укрепления ее боевых возможностей, когда большая часть офицерского корпуса перешла на второй план, подкупленная саудовцами», — сказал Дин 4 марта в эксклюзивном интервью IRNA.

Дин и его Veterans Today — факторы при освещении некоторых нюансов «антитеррористических операций» США в Ираке и Сирии. В частности, именно этот ресурс разоблачил скандальное пленение в Алеппо на позициях исламистов свыше 150 спецназовцев из США, Франции, Англии, Германии, Турции, Израиля и ряда арабских стран. «Иранцы сыграли ключевую роль в содействии организации различных сирийских антитеррористических групп. Тогда местные силы смогли овладеть безопасностью в районах, которые были очищены от джихадистов, поэтому боевая сила армии не была размыта бесконечными гарнизонными обязанностями. Это заставило сирийскую армию бесконечно пополнять конвой в засаде, а также уничтожать небольшие гарнизоны», — сказал Дин. Говорит он и о важной роли России и российских военных в Сирии, но в связи с разоблачениями Амир-Абдоллахияна и Солеймани приобретают особую ценность его критические замечания в адрес Вашингтона.

«Никто не ожидал поворота событий, как мы это видели в Сирии, и горького поражения для США, Израиля и государств Персидского залива. И, следовательно, мы видим, что американская коалиция пытается украсть победу при помощи своей непрерывной миссии, чтобы оправдать наличие оставшихся в Сирии курдов в качестве своих постоянных полномочных сил», — констатирует Дин. Говоря о подходе США к увеличению военного присутствия в Афганистане вместо регионального сотрудничества для решения проблем безопасности в стране, он сказал: «Дипломатия — это путь к решению, который приведет к возможному давлению на США для вывода их войск, чего они делать не хотят. Они предпочитают держать свои базы в Афганистане ближе к Ирану, России и Китаю. Когда США вошли в Афганистан, по их оценкам, там было 1000 членов Аль-Каеды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возродившихся там членов Талибана и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь намного больше. Несмотря на 16-летнюю войну и привычное коррумпированное правительство в Кабуле, США продолжают настаивать на военной победе, когда все остальные согласны с тем, что это невозможно. И это будет только кошмаром для страны в продолжающейся войне».

Далее же — вообще, запредельная жесткая откровенность Дина, между прочим, специалиста по зарубежным операциям, связанного со многими действующими и отставными военными США: «Трамп верит приближенным к нему идиотам, думая, что воздушные силы могут победить противника на суше, вроде Афганистана. Он даже использует B-52 для бомбардировки, что стало важным инструментом для вербовки оппозиции, поскольку атаки всегда убивают много мирных жителей. В конце концов, Афганистан — это лишь часть предстоящего плана развертывания военной мощи США в отношении России и Китая, и будут развернуты наступательные и оборонительные противоракетные системы и новое наступательное ядерное оружие. Сколько афганцев пострадает и умрет, не имеет никакого значения для США».

Он также упомянул партнерство между США и Саудовской Аравией в контексте контртеррористической политики США: «Это был брак, заключенный в аду. Американская военная держава соединилась с богатейшей арабской страной и крупнейшим покупателем американского оружия. Это включает мусульманскую религиозную дымовую завесу, призванную охватить ваххабитский экстремизм, который ранее использовался моджахедами в афганской войне против СССР, когда огромному количеству детей в медресе промывали мозги в качестве будущего пушечного мяса».

Еще конкретней обвинил США в связях с террористами 6 марта американский активист движения «зеленых» Майлс Хениг. Хениг баллотировался в Конгресс США в 2016 г. в качестве кандидата от своего движения, но был буквально «заклеван» оппонентами, и в итоге не попал в число конгрессменов. В интервью IRNA он заявил: «Ось Вашингтона-Эр-Рияд-Тель-Авив является главным сторонником террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья обязанность заключалась в том, чтобы нанести ущерб Ирану и Сирии и проложить путь для правителей Саудовской Аравии, чтобы те получили там власть. Это реальность в регионе. Добавление в эту смесь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто будет добавкой к оси Израиль-Саудовская Аравия, так как и они, и США являются ее главными благотворителями». Хениг сказал: «Израиль долгое время служил интересам США как геополитическая аудитория, тестер оружия и репрессивная рука возмездия в отношении палестинского самоопределения. Но и Нетаньяху, и Трамп заблуждаются о своем величии. Трамп считает, что он единственный, кто может спасти Америку и сделать ее великой еще раз, а Нетаньяху считает, что он царь евреев и представляет всех евреев во всем мире. Когда такие умы собираются вместе ради одной цели, нападая на такого врага, как Иран, обычно это довольно страшно».

По словам Хенига, службы безопасности Трампа обеспокоены его возможным выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка». «Ожидается, что Нетаньяху заставит Трампа полностью выйти из СВПД. Многие эксперты национальной безопасности США призвали администрацию президента Трампа не подвергать опасности международную ядерную сделку с Ираном. Очевидно, что существует конфликт интересов между США и Израилем из-за иранского ядерного соглашения», — считает он. Говоря о тех, кто выступает против политики Трампа, Хениг сказал: «Президент Трамп считает, что разведывательное сообщество против него. С такими людьми, как бывший глава ЦРУ Брэннан, выступающий регулярно на переговорной линии, резко критиковал Трампа за его политику, за расстройство в Белом доме и психическую нестабильность».

Что касается роли зятя Трампа в политической жизни США, то Хениг сказал, что он никогда не высказывал сильной заинтересованности в Израиле до того, как стал президентом или вошел в политику, но войдя в нее, стал следовать за лидером — своим зятем, Джаредом Кушнером, имеющим крепкие связи с этой страной. «Казалось бы, это пугающий момент в его политике в отношении Ирана. До недавнего времени семейный бизнес Кушнера, в том числе в Израиле, сильно поддерживался Дональдом Трампом, он сделал все возможное для его улучшения. Трамп, как и Кушнер, рассматривает правительство как власть и благосостояние для очень богатых, а также инструмент для поддержания огромной экономической мощи».

Указав, что Трамп в неведении обо всем, что происходит в Израиле, он добавил: «Трамп полагается на Кушнера и следует его советам, поскольку он находится под руководством своего зятя, имеющего сильные связи, и сделал его своей ключевой фигурой на Ближнем Востоке, как в начале срока своего правления». Хениг также сказал, что Кушнер может быть просто устранен из Белого дома, поскольку его проблемы со специальным прокурором оказывают влияние на Трампа: «Если Кушнеру будет предъявлено обвинение, Трамп, вероятно, найдет новую фигуру, связывающую его с Ближнем Востоком, которая тоже, скорее всего, будет придерживается антипалестинской и антииранской перспективы. За исключением высокой степени поддержки Израиля и противостояния палестинским интересам, Трамп ничем не отличается от любого из его предшественников».

На наш взгляд, самое время напомнить о первой «утечке информации» о связи США с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итак, 23 августа 2014 г. полуофициальная газета Tehran Times выдала статью с заголовком «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL) — «независимый региональный игрок или же детище ЦРУ-Моссад?». Помимо того, что авторы той статьи подчеркнули «курдское происхождение» этой террористической структуры они также впервые познакомили мир с выводами, явно нелицеприятными для США и Израиля. «ISIL на самом деле — детище ЦРУ и Моссад. Сенатор США Джон МакКейн был сфотографирован вместе с лидером ISIL Абу Бакром аль-Багдади, который, по данным источников, связанных с Эдвардом Сноуденом и вскрытых спецслужбами Ирана, на самом деле Шимон Эллиот, еврейский агент сионистской разведки Моссад. Реальный план был вторгнуться в страны, которые представляют собой угрозу для израильского проекта в целях создания библейского «Великого Израиля», — писала в августе 2014 г. Tehran Times.

Что же касается нынешнего «пакета документов» генерал-майора Солеймани, то миру известно, что еще многие годы назад иранский спецназ под его командованием значительно потрепал находившиеся в Ираке американские войска. Это признавал, выступая в Конгрессе, и бывший президент США Джордж Буш-младший. Помнит Солеймани и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, которому в 2008 г. было передано личное сообщение: «Генерал Петреус, вы должны знать, что я, Кассем Солеймани, ответственный за политику Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Газе и Афганистане». По некоторым данным, генерал-майор Солеймани имеет собственных агентов и в самом ЦРУ, и одно из сообщений упомянутому Петреусу было передано им «неожиданным и непонятным образом» прямо на рабочий стол главы управления. Сейчас у Солеймани и спецназа «Кодс» широко разветвленные агентурные сети не только в Ираке и Сирии…