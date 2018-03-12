«От космического до комического»: Киев и космодром в Австралии

Канберра, , 09:03 — REGNUM Украина предлагает властям Австралии свою помощь в строительстве космодрома вблизи авиабазы Кёртин на западе страны. Об этом пишет 12 марта The West Australia.

По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, у Киева есть технические знания, технологические цепочки и «большой опыт в глобальной космической гонке». Государственное космическое агентство Украины, по его словам, может «завтра утром» начать запуски ракет, если ему будет предоставлена территория под космодром.

«Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть подходящая территория для использования», — заявил Кулинич.

Сторонники проекта считают, сообщает издание, что первоначальные работы по созданию космодрома могут быть завершены в относительно короткие сроки и стоить менее $500 тыс.

Напомним, в ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко назвал свою страну «космической державой». По его словам, единственный космический полет гражданина Украины Леонида Каденюка, совершенный 20 лет назад на борту американского космического корабля «Колумбия», стал основанием для внесения страны в десятку космических мировых держав.

Читайте также: Новые украинские мифы: «Космическая держава» без ракет и космодрома

В комментариях к посту Порошенко в Facebook ему напомнили, что все космические наработки, которые есть у Украины сегодня — это наследие СССР. При том, что современная Украина не просто не хочет принимать свое советское прошлое, а агрессивно его уничтожает.

Читайте также: Эксперт прокомментировал заявление главы Украины о «космической державе»