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Путин о «возврате» Крыма Украине: «С ума сошли?»

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Москва, 12 марта 2018, 08:51 — REGNUM  Полуостров Крым, который в 2014 году вошел в состав Российской Федерации, не станет частью Украины ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? — сказал российский лидер. — Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

Ранее представители руководства РФ уже не раз сообщали, что жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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