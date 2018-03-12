Ракетный корабль «Татарстан» вышел в Каспийское море на стрельбы

Махачкала, , 08:50 — REGNUM Ракетный корабль «Татарстан» — флагман каспийской флотилии — вышел в море из пункта постоянной дислокации в Дагестане. Как сообщили в пресс службе Южного военного округа 12 марта, выход корабля в Каспийское море осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2.

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Экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море. В ходе учебно-боевых тренировок моряки отработают тактические приёмы и способы применения корабельного оружия с выполнением стрельб зенитными ракетами по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года ракетный корабль «Татарстан» принял участие в плановом тактическом учении подразделений радиационной, химической и биологической защиты по ликвидации последствия применения условным противником оружия массового поражения. В учениях также были задействованы ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Град Свияжск».

Напомним, ракетный корабль «Татарстан» вошёл в состав Каспийской флотилии в 2003 году и был назначен флагманским кораблём.

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