Дальневосточные главы под угрозой: кому «светит» отставка?

Хабаровск, , 09:02 — REGNUM Четырём главам регионов дальневосточного федерального округа — Вячеславу Шпорту (Хабаровский край), Егору Борисову (Якутия), Владимиру Печёному (Магаданская область) и Роману Копину (Чукотка) — предрекают скорую отставку, которая, если верить слухам от источников, близких к администрации президента и региональным элитам, может произойти вскоре после выборов президента РФ. Эти слухи имеют под собой почву, но говорить о том, что обещанный сценарий реализуется стопроцентно, не стоит, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM дальневосточный политолог Виктор Бурлаков.

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«Любые слухи, безусловно, имеют под собой почву, так или иначе, они не возникают на пустом месте, — пояснил эксперт. — Но здесь нужно исходить из того, какой смысл добиваться этих самых отставок именно после выборов президента. Потому что перед выборами, главу Приморского края Владимира Миклушевского отправили в отставку из опасений, что он не сможет «сделать» выборы. После выборов, соответственно, эффект должен быть уже другой, нацеленный на переустройство Дальнего Востока вообще».

Фигуры в списке дальневосточных глав «на выход» Виктор Бурлаков при этом назвал противоречивыми. Странным ему показалось угроза отставки чукотского губернатора Романа Копина, которого называют одним из самых эффективных губернаторов, учитывая специфику региона.

«С другой стороны, он, действительно, один из самых долгожителей в этом случае, и мог бы, так скажем, быть заменённым на другого губернатора или пойти на повышение, — вместе с тем пояснил политолог. — Главы Якутии и Хабаровского края — достаточно одиозные фигуры, но здесь нужно будет учитывать результаты выборов в этих регионах. Собственно говоря, если мы до выборов президента говорим о перспективах избрания, то после выборов — о разборе полётов, и в этом случае надо будет смотреть, насколько данные губернаторы справились с поставленными задачами в плане выборов, социальной активности, социальной напряжённости и всего остального».

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Виктор Бурлаков также подчеркнул, что кроме магаданского губернатора остальные попавшие на этот раз в список на отставку главы уже давно фигурировали в планах на смену. При этом эксперт обратил внимание, что слухи — это всегда относительная вещь и рекомендовал не забывать: после выборов президента приоритетней будут не губернаторы, а правительство. По тому, как оно будет сформировано, станут понятны дальнейшие перспективы, уверен политолог. По его мнению, ответы на вопросы о том, как будут осуществлены перестановки вице-премьеров, кто займёт место министра развития Дальнего Востока, сменит ли кто-нибудь полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева или нет — очень сильно повлияют на то, каков будет расклад по главам дальневосточных регионов.

«Губернаторов меняют не просто так, а по какой-то определённой логике. Логика смены после выборов — это логика выстраивания какого-то стиля поведения, требований, задач. Пока они не выстроились, сказать что-то очень сложно, но увольнение Шпорта предрекают уже давно», — подчеркнул Виктор Бурлаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край в 2017 году активно терял население: из региона уехали 3855, почти в 2,5 раза больше, чем в 2016-м.

«Хабаровск растет и развивается, а районы брошены», — главный упрек, который все чаще звучит в адрес Хабаровского губернатора из провинции.

Глава Якутии Егор Борисов, которому также давно прочат отставку, в феврале усугубил своё положение громким инцидентом на борту самолёта «Аэрофлота». Глава республики, его жена и помощник Евгений Шигапов негативно высказывались об авиакомпании, оскорбляли бортпроводников, угрожали командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружественные отношения с министром транспорта России Максимом Соколовым. Кроме того, Борисов пытался позвонить главе Росавиации Александру Нерадько, а Шигапов — самовольно проникнуть в кабину пилотов.

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