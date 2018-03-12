На Кубе состоялись парламентские выборы

Гавана, , 08:48 — REGNUM 11 марта на территории Кубы состоялись парламентские выборы. Избирателям предстояло выбрать 605 депутатов в Национальную ассамблею и 1265 депутатов в провинциальные ассамблеи, сообщает портал Cuba Información.

В выборах приняли участие более восьми миллионов человек, обладающих правом голоса. Избирательный возраст в этом государстве наступает в 16 лет. Все население Кубы составляет 11 миллионов жителей.

Как отмечают местные издания, эти выборы являются началом смены поколений во властной структуре государства. Это первые выборы в законодательные органы, которые проходят после смерти лидера революции Фиделя Кастро в ноябре 2016 года.

Обновленная Национальная Ассамблея 19 апреля проведет первое заседание, на котором утвердит состав Государственного совета из 31 члена, после чего назовет имя нового главы государства — председателя Государственного Совета. Действующий председатель, 86-летний Рауль Кастро в декабре 2017 года заявил, что не будет переизбираться на высшую должность.

Преемником Кастро называют его первого заместителя Мигеля Диаса-Канеля (род.1960), одного из самых молодых представителей кубинской политической элиты. Таким образом, впервые с 1976 года лидером Кубы может стать человек, не являющийся членом семьи Кастро. Дочь лидера государства Мариэла Кастро приняла участие в выборах в качестве кандидата в депутаты в Национальную ассамблею.

Кубинская оппозиция и поддерживающая ее зарубежная пресса поспешили назвать выборы предвзятыми и заранее предопределенными, не дождавшись подсчета голосов. Лидер движения Cuba Decide Роза Мария Пайя обозначила происходящее «электоральным фарсом».

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