«Яд, шпион и Путин»: Лондон готовится обвинять Россию

Лондон, , 08:39 — REGNUM Великобритания может вскоре публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом пишет 12 марта The Times.

По сведениям издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «крайне близка» к тому, чтобы потребовать ввести против России новые санкции (вплоть до высылки российских дипломатов) в связи с данным покушением.

Заявление может быть сделано уже 12 марта после заседания Совета нацбезопасности страны, на котором Мэй будут представлены последние сведения о покушении в Солсбери. Полиция и разведка, по сведениям издания, собираются представить премьер-министру доказательства того, что за покушением на убийство бывшего британского шпиона стоит Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта рядом с одним из торговых центров британского города Солсбери были обнаружены пострадавшие вследствие отравления неким опасным веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Добавим, Скрипаль получил убежище в Великобритании в результате обмена задержанными разведчиками между США и Россией в 2010 году.

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Отметим также, по сведениям британских СМИ, следствие по делу об отравлении рассматривает несколько версий произошедшего. По одной версии, яд был применен в доме Скрипаля или на кладбище, где тот посещал могилу родных. По другой версии, его дочь привезла яд из Москвы, не зная об этом.

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