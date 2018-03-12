Собчак предложила отменить статью УК РФ об экстремизме

Москва, , 08:20 — REGNUM Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила отменить статью Уголовного кодекса 282 «Возбуждение ненависти либо вражды». Об этом она заявила в ходе предвыборных дебатов на «Первом канале».

По словам Собчак, статья «которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России».

«Так же как «пакет Яровой», который даёт возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас, он сделан против каждого гражданина России», — уточнила Собчак, добавив, что «пакет Яровой» будет использоваться в бизнес-интересах вороватых чиновников.

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С таким предложением не согласились оппоненты кандидата в президенты. Так. претендент на высокий пост — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что статью 282 УК отменять нельзя, в противном случае «вся страна зальётся пожарами межэтнических столкновений». По его мнению, можно изменить некоторые формулировки.

«Борьба с террористами предполагает защиту территориальной целостности, и когда либералы сегодня говорят, что они против 282-й статьи, что они за передачу Крыма куда-то, — это потворствование и создание благоприятной среды», — высказался другой кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая, а ныне кандидат в президенты РФ Ксения Собчак неоднократно называла воссоединение Крыма с Россией незаконным, а референдум, который прошёл на полуострове в 2014 году, — «фальшивым». Эксперты расценили такие заявления Собчак «как позицию той части элиты, что паразитирует на своей стране и готова в любой момент её предать и продать».

Добавим, что в январе 2014 года Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон, предусматривающий ужесточение наказания за экстремизм. Так, согласно документу, срок лишения свободы для организаторов экстремистского сообщества и организаторов деятельности экстремистской организации увеличивается с четырёх до шести лет, для членов таких сообществ — с двух до четырёх. Максимальный срок за возбуждение деятельности или вражды также увеличили с двух до четырёх лет, за публичные призывы к экстремизму — с трёх до четырёх.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек. В избирательном бюллетене их фамилии расположатся в следующем порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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