Массовые протесты в Индии: фермеры требуют поддержки от правительства

Мумбаи, Индия, , 08:23 — REGNUM Десятки тысяч фермеров вышли на улицы Индии в знак протеста против отсутствия социальной поддержки со стороны государства, сообщает 12 марта Geo TV.

Манифестации вспыхнули в штате Махараштра, местные фермеры прошли маршем 180 км и добрались до столичного города Мумбаи, чтобы обратить на себя внимание правительства.

Фермеры — самая распространенная профессия в Индии, однако данный сектор экономики страны испытывает серьезные трудности и не пользуется, по мнению протестующих, достаточной поддержкой со стороны государства.

Фермеры в течение четырех дней преодолевали расстояние в 180 км и в конечном счете устроили сидячую забастовку неподалеку от здания регионального правительства.

Мирный протест повлияет на будничную ситуацию в финансовой столице Индии: предполагается, что данная акция вызовет хаос в городе, особенно в сфере транспортных перевозок.

Катализатором недовольства стали несезонные дожди, уничтожившие многие посевы, что привело тысячи фермеров в состояние отчаяния. Они требуют большую материальную поддержку, которая необходима им для выживания.

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