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Российская инспекция проверит военную деятельность во Франции

Политика

Проверка будет осуществляться на территории площадью до 18 тысяч квадратных километров

Москва, 12 марта 2018, 08:24 — REGNUM  Масштабы военной деятельности или отсутствие таковой в одном из районов Франции проверит российская инспекция с 12 по 15 марта, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков пояснил, что мероприятия организованы в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Отмечается, что в ходе инспекции будет устанавливаться наличие или отсутствие военной деятельности в районе площадью до 18 тысяч квадратных километров. Информация о мероприятиях с участием вооруженных сил в указанном районе подлежит предварительному уведомлению со стороны Франции, поэтому российские специалисты выяснят, соответствуют ли представленные сведения реальной обстановке.

Инспекция из России посетит полигоны, получит брифинги от командования формирований и воинских частей, а также о проводимом учении «Цитадель Жилбер 2018» на северо-западе Франции.

Годом ранее аналогичные проверки с участием российских военнослужащих проводились Германии, Испании и Румынии.

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