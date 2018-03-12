Себастьян Пиньера вновь вступил в должность президента Чили

Вальпараисо, Чили, , 08:08 — REGNUM Одержавший победу на выборах в декабре 2017 года Себастьян Пиньера официально вступил в должность президента Чили, сообщает информационный портал La Red 21.

Торжественная церемония инаугурации прошла в полдень 11 марта в зале Конгресса в Вальпараисо. Пиньера принял президентскую ленту из рук своей предшественницы Мишель Бачелет, руководившей страной с 2014 по 2018 годы.

«Я полагаю, что президентство Чили — демократическая воля большинства чилийцев. Я буду нести его с желанием, надеждой и смирением. С Великой Миссией мечтать и строить вместе страну, лучшую для всех», — написал в Twitter Пиньера.

Новый президент отметил, что вступает в должность с новым опытом и зрелостью. Он попросил у граждан поддержки и понимания в своих начинаниях. «Давайте сделаем Чили великой и благородной родиной, страной единства, диалога и соглашений», — добавил Пиньера.

Себастьян Пиньера, выдвинутый правоцентристской коалицией «Чили, вперед!», победил во втором туре президентских выборов в декабре, набрав 54,57% голосов. Его главным соперником стал представитель коалиции левых партий «Новое большинство» Алехандро Гильер.

Это уже второй президентский срок для Пиньеры (род. 1949). Он был главой государства с 2010 по 2014 годы.