Ракетный комплекс «Авангард» поступил в серийное производство

Москва, , 07:59 — REGNUM Серийное производство ракетных комплексов «Авангард» начато в соответствии по контрактам, подписанным между министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса, сообщил 12 марта замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, система прошла успешные испытания и после полученных результатов готова к боевому применению.

«Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — сказал Борисов.

Он добавил, что одной из трудных задач до запуска комплекса в производство было преодоление температурного барьера на поверхности боевого блока во время полета.

«Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», — пояснил замминистра.

Ранее о поступлении в серийное производство ракетного комплекса «Авангард» сообщил военно-дипломатический источник.

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Напомним, указанная система была представлена 1 марта президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию РФ. Глава государства сообщил, что Россия наладила или готова наладить выпуск новых стратегических систем вооружения, среди которых гиперзвуковой комплекс «Авангард», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

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