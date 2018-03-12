Глава Пентагона разочарован посланием Путина

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, основная часть которого была посвящена рассказам о новейших системах стратегического вооружения, разочаровало Пентагон. Об этом, как передает газета The Washington Post, сообщил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.

«Вне зависимости от того, сколько денег они (власти РФ) хотят вложить в эту гонку вооружений с самими собой, подход США остается прежним», — говорит Мэттис.

Глава Пентагона добавил, что в представленных российским лидером образцах оружия он не увидел ничего нового, так как об этом в военном ведомстве США знают давно. При этом Мэттис предположил, что РФ ждут «огромные» расходы на новое вооружение.

«В конечном счете, они (власти РФ) могут потратить все деньги (на оружие), это не изменит мою стратегическую оценку, — говорит глава Пентагона. — Я только предполагаю, что это будет за счет больших издержек для народа РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития страны на ближайшие годы. Одной из основных целей в нем, в частности, была названа защита государства.

Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, в том числе о крылатой ракете неограниченной дальности, ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», подводном беспилотнике и других.

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