Защита Саакашвили требует вызвать Порошенко в суд для допроса

Киев, , 07:51 — REGNUM Защита экс-президента Грузии МихаилаСаакашвили подала ходатайство о личном присутствии президента Украины ПетраПорошенко в суде, заявил адвокат Саакашвили РусланЧернолуцкий, передает 11 марта «NewsOne».

По его словам, украинский суд намеренно затягивает рассмотрение дела о незаконном выдворении с Украины Саакашвили.

«Уже прошел месяц, как мы подали иск по незаконным действиям, а дата судебного заседания не назначена», — сказал Чернолуцкий.

Он отметил, что ближайшее рассмотрение по сути иска о незаконном выдворении из страны бывшего губернатора Одесской области состоится 16 марта. При этом адвокаты Саакашвили подали порядка 20 ходатайств о предоставлении необходимых доказательств. В том числе защита требует личного присутствия в суде Порошенко для допроса.

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Также Чернолуцкий отметил, что до конца 2018 года дело Саакашвили может быть рассмотрено в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, Саакашвили был депортирован с Украины в Польшу 12 февраля. После этого экс-президент Грузии заявил, что его выдворили незаконно. Также на Украине 18 марта планируется марш сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко.

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