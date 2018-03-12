Председатель ВСНП призвал объединиться вокруг партии и Си Цзиньпина

Пекин, , 07:40 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подвел результаты работы за прошедшую пятилетку, передает 11 марта агентство «Синьхуа».

Лидерство Компартии Китая является важнейшим элементом и силой системы собраний народных представителей, говорится в рабочем итоговом докладе Постоянного комитета ВСНП 12-го созыва, который зачитывал его председатель Чжан Дэцзян, выступая на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

«Мы должны поддерживать централизацию и единоначалие Центрального комитета КПК с товарищем Си Цзиньпином во главе», — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что китайские законодатели должны в полной мере претворить в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новой эпохе.

Напомним, что по депутаты ВСНП одобрили внесение в Конституцию страны внесение идей товарища Си, а также отмену ограничения полномочий председателя КНР до двух сроков подряд. Таким образом один человек может теоретически занимать должность главы Поднебесной неограниченное число раз.

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