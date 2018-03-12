Отставка или повышение? Чего ждать хабаровскому губернатору после 18 марта?

Хабаровск, , 08:16 — REGNUM Политологи и СМИ спорят о продолжении ротации губернаторов после выборов президента. Чего ждать хабаровскому губернатору Вячеславу Шпорту — отставку или высокий федеральный пост? В чем жители хабаровской глубинки все чаще упрекают губернатора — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Интересная статистика: Хабаровский край в 2017 году стал одним из лидеров ДФО по оттоку населения. Чистый миграционный убыток в 2017 году составил 3855 человек. Регион стабильно теряет население. В 2016 году миграционная убыль составила 1586. Как видим, бегство населения всего за год выросло почти в 4 раза. Между тем, численность населения краевой столицы растет и уже приблизилась к историческому максимуму — за 2017 год жителей Хабаровска стало больше на 1400 человек, сегодня там проживают 617 тыс. человек. Это больше, чем все население таких дальневосточных регионов, как Сахалинская область, ЕАО, Колыма, Чукотка.

«Хабаровск растет и развивается, а районы брошены», — главный упрек, который все чаще звучит в адрес Хабаровского губернатора из провинции.

«За хорошей медициной — в Хабаровск, работа есть в Хабаровске, вообще жизнь — только в Хабаровске», — пишут жители региона в социальных сетях.

Например, в районе имени Полины Осипенко местные жители остались вовсе без работы — крупный золотодобывающий концерн уволил местных и привез китайских рабочих. Жители жалуются на отсутствие не только работы, но и сколько-нибудь современной инфраструктуры — школ нет, в детском саду дети ходят в туалет в ведро.

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Даже один из самых, казалось бы, развиваемых районов Хабаровского края, свободный порт Ванино стабильно, на протяжении ряда лет теряет население — чистый миграционный убыток составляет, в среднем, 500 человек в год.

Если проехать по районному центру — поселку Ванино — то невооруженным глазом видно, что вся инфраструктура, которую можно назвать современной и отвечающей требованиям XXI века, построена исключительно крупным бизнесом. Роскошный Ледовый дворец, яхт-клуб, футбольный клуб — созданы группой компаний Трансбункер (бункеровка судов), генеральным спонсором, помогающим содержать объекты, покупать детям форму, возить их на соревнования, в том числе и в иностранные государства, является другой крупный бизнес — угольный терминал АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). Порты приобретают оборудование для больниц, оплачивают обучение врачам, ремонтируют, строят — в рамках благотворительности.

Но у крупного бизнеса есть и свои задачи. И он, при всем желании, не может заменить региональное правительство. Потому и задают люди вопросы — почему район, много зарабатывающий, живет плохо? Жилой фонд в Ванино построен, преимущественно, в советское время. В одном из микрорайонов огромное количество деревянных домов, построенных сразу после победы в Великой Отечественной войне. Жилфонд аварийный, от него отказываются управляющие компании. О том, включен ли этот фонд в программу расселения аварийного жилья, данных нет. Жильцы домов говорят, что никто с ними это не обсуждал никогда, а сами дома аварийными никто не признавал.

Свободный порт Ванино, как и весь Хабаровский край, теряет рождаемость — она опять упала ниже смертности. Одна из четырех школ закрыта, закрыт один из двух домов культуры. Здания никому не нужны — они пустуют.

После распада СССР в Ванино был построен всего один новый дом, по программе «Жилье для молодой семьи». Стройка велась в кризис и принесла застройщику — местной компании «Востокрегиострой» — 35 млн рублей убытков.

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Люди из СПВ Ванино, из Полины Осипенко, других муниципалитетов уезжают либо в другие регионы, либо в краевой центр — Хабаровск. В качестве причин называют бесперспективную жизнь в провинции — нормальное образование можно получить только в Хабаровске, нормальную медицину, жилье и прочее — тоже только там. В провинции делать нечего — достойная работа с достойной оплатой большая редкость.

Жителей Хабаровского края раздражает упорное нежелание губернатора Шпорта видеть проблему — в многочисленных интервью он заявляет «Поездят и вернутся». Но отток населения только увеличивается.

Не добавило народной любви Шпорту и его предложение, поддержанное Минвостокразвития и Минтруда — о выплате 1 млн рублей приезжим работникам. Дальневосточники сочли личным оскорблением то, что глава их региона, сам коренной дальневосточник, не хочет видеть, что в его регионе люди бедствуют и готов раздавать миллионы пришлым.

Правда, позже, видимо, подсчитав бюджет, заговорили уже не о миллионе, а 600 тысячах, но обида у жителей Хабаровского края осталась.

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Еще один повод для упреков — бесконечное наращивание госдолга правительством региона. За первый месяц 2018 года Хабаровский край нарастил долг сразу на 5 млрд — с 41,1 до 46,1 млрд рублей.

Жители и СМИ упрекают региональное правительство и губернатора в расточительности — миллионы рублей прогуливаются в ресторанах, правительство содержит дорогую яхту, о предназначении которой ничего не известно.

Расточительностью сочли жители края и введение в регионе — единственном в ДФО — института полномочных представителей губернатора в муниципалитетах — в тех самых муниципалитетах, из которых от безработицы и безнадеги бегут жители. Полпреды работают, зарплату получают, пользы от их деятельности жители так и не увидели.

Ожидать ли отставки хабаровскому губернатору после выборов 18 марта 2018 года? Об этом политологи и СМИ гадают давно.

«Шпорт на хорошем счету. Он может претендовать на федеральный пост. Ему 64 года, он может попасть в ротацию из-за возраста», — считает политолог Виталий Иванов.

Однако, в рейтинге влияния губернаторов на федеральном уровне, Вячеслав Шпорт не вошел даже в ТОП-20 глав регионов с сильным влиянием — он занимает 51 строчку в рейтинге (среднее влияние), значительно уступая своим коллегам из Камчатского и Приморского краев и Сахалинской области (сильное влияние).

В активе Шпорта — крупный бизнес, который приходит в регион — строятся и развиваются порты, работают после длительного периода простоя судостроительные заводы. Шпорт — сам выходец из крупного бизнеса, он пришел в политику с должности главного инженера Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения, все, что связано с этой сферой ему близко и понятно. Именно благодаря этому регион занимает довольно высокие позиции в национальном инвестрейтинге, хотя и не дотягивает до ТОП-30. А вот команды, способной сделать жизнь людей достойной не только в краевом центре, но и в провинции, видимо, не сложилось.

Напомним, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2018 года. В этой связи вряд ли возможна досрочная отставка — в ней просто нет смысла. Кто придет на смену Шпорту и состоится ли эта смена вообще — пока неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в национальном рейтинге качества жизни регионы ДФО занимают последние строчки. Субъекты ДФО не вошли ни в первую 10-ку, ни даже в первую 20-ку рейтинга. Хабаровский край замыкает первую 30-ку — он набрал 47,91 балла. Попытки федеральных властей остановить отток населения с Дальнего Востока почти не дают результатов. По итогам 2017 года ощутимых успехов сумел добиться только Сахалин, вернувшийся к «советским» темпам» демографического роста. Но прогноз Росстата и по этому региону неутешителен — ведомство полагает, что к концу 2018 года регион опять будет терять население.

На итоговой коллегии Минвостокразвития, прошедшей во Владивостоке, глава ведомства Александр Галушка пообещал Дальнему Востоку в течение 6 лет выход на уровень жизни развитых стран АТР. Глядя на полуразрушенную дальневосточную глубинку, из которой бежит население, верится в это с трудом.