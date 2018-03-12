«В шаге от трагедии»: Путин рассказал об авиаугрозе Сочи-2014

Москва, , 07:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности едва не произошедшей трагедии с участием гражданского авиалайнера в олимпийском Сочи-2014. Об этом глава государства говорил в телефильме журналиста Андрея Кондрашова, опубликованном в интернете.

По словам российского лидера, к тяжелейшим последствиям едва на привела «пьяная выходка» одного из пассажиров рейса «Харьков — Стамбул», объявившего о захвате самолёта и потребовавшего посадки в Сочи.

Информация об этом поступила Владимиру Путину из оперативного штаба Олимпийских игр в то время, когда он с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) ехал в автомобиле на сочинский стадион «Фишт».

"Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности ОИ, и докладывает: захвачен самолет, который должен следовать с Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что было принято решение действовать согласно предварительно разработанному плану, предусмотренному для такого развития событий — ведь речь шла о безопасности десятков тысяч людей на «Фиште».

"Я спросил: что вы предлагаете? — делится Владимир Путин. — И ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации — сбить».

Лишь через несколько минут, когда уже поднялись в воздух истребители, направленные на перехват, выяснилось, что лайнер из Украины продолжает полёт в Турцию.

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Добавим, в том же фильме Владимир Путин на вопрос журналиста, при каких условиях российский Крым может вернуться в состав Украины, заявил, что таких обстоятельств не существует.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — ответил глава государства.

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