«Никуда я не вступал»: Волонтёра Якутии против воли причислили к «ЕР»

Якутск, , 06:12 — REGNUM После посещения форума «Единой России» общественник и волонтёр Якутии Антон Васильев с удивлением узнал, что партия зачислила его в ряды своих сторонников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, доброволец таковым себя не считает, а потому обратился через соцсети к представителям правящей партии с просьбой выписать его из стронников.

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«Никуда я не вступал. Пришел из уважения к людям. Но в партию входить не собираюсь, — объяснил Антон Васильев, удивившись, что «Единая Россия» зачислила его в ряды своих сторонников, не спросив разрешения.

По словам волонтёра, партийное мероприятие он посетил в том числе потому, что хотел поддержать намерение «ЕР» участвовать в добрых делах, в том числе помогать в благоустройстве Якутска.

«Заявление о вступлении в партию я не писал и не собираюсь. Я не политик, я Романтик Доброволец. Уважаемый коллектив партии Единая Россия, я вас уважаю. Но такого счастья мне не надо. Я сам по себе. Без политики я. Выпишите меня из стронников», — объяснил свою позицию Антон Васильев.

Общественник подозревает, что партия пытается пиариться за его счёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что он не политик, Антон Васильев уже заявлял в июне 2017 года, когда продавал подаренные ему главой Якутии Егором Борисовым золотые часы. Объяснив, что этот подарок ему не нужен, волонтёр продал его за 30 тысяч рублей и направил вырученные деньги на благотворительность.

Действия Антона Васильева снова стали поводом для обсуждения и в декабре 2017 года, когда волонтёр заводил бездомных с мороза в кафе Якутска, где покупал им обеды. Тогда многие были возмущены тем, что волонтёр приводит людей, которые могут оказаться заразными, в общественные места. Но было и немало тех, кто поддержал общественника в его порыве таким образом «делиться добром».

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Напомним, в конце 2017 года политолог из Якутии Андрей Данилов неоднократно высказывал мнение, что «Единая Россия» в республике близится к краху. Поводом для этого мнения стали выборы в муниципалитетах региона, которые партия неоднократно проиграла. В довершении всего, от «ЕР» фактически открестился и президент РФ Владимир Путин, который принял решение баллотироваться в главы государства самовыдвиженцем.

«Золотые годы партии прошли, ей нужны либо ребрендинг, либо смена руководителя, либо придётся распадаться», — сделал вывод эксперт.