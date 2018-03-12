Парламентарии пяти стран объявили угрозой «Северный поток — 2»

Вильнюс, , 05:18 — REGNUM Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис подписал обращение к своим коллегам в европейских государствах, в котором заявил об угрозе проекта «Северный поток — 2» для энергетической независимости Евросоюза. Документ опубликован на официальном сайте литовского сейма.

Пранцкетиса поддержали главы парламентов Латвии и Польши Инара Мурниеце и Марек Кухчиньский. Все трое призвали европейских парламентариев вступить в дискуссию, имеющей значение для «сохранности прозрачного энергетического рынка ЕС».

В письме говорится, что газопровод «Северный поток — 2», представляемый в качестве коммерческого проекта, на деле является «политическим инструментом». Он призван поставить ЕС в зависимость от России как единственного источника энергии.

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В основе этого геополитического проекта лежит решение Москвы отказаться от транзита природного газа через Украину, отметил Пранцкетис. Ранее это же обращение подписали главы парламентов Украины и Молдавии, уточняет «Польское радио».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект газопровода «Северный поток — 2» назвал крайне опасным для Евросоюза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Перед этим он заявил, что Польше удалось стать независимой от российского «Газпрома».

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» предполагается построить две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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