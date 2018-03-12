Замглавы Минобороны: Внутри Европы формируется «военный Шенген»

Москва, , 04:41 — REGNUM Североатлантический альянс создает в Европе так называемый «военный Шенген» — зону, в пределах которой время переброски войск к границам России максимально сократится. Об этом замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 12 марта.

По его словам, формирование такой зоны является для военно-политического руководства НАТО новым приоритетом. Речь идет о совершенствовании логистической и транспортной инфраструктуры внутри европейского региона.

«Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ. Вся военная активность НАТО носит ярко выраженный антироссийский характер», — сказал Фомин.

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Замминистра обороны пояснил, что такой характер свойственен не только подготовке инфраструктуры альянса, но и замыслу военных маневров. Командование НАТО стремится проводить учения в обстановке, в наибольшей степени напоминающую действия против российской армии.

Так, в маневрах задействован русскоговорящий персонал, техника советского и российского производства.

Такая активность не может не беспокоить Москву, вынуждая военных принимать меры по укреплению безопасности страны. Вместе с тем у российской стороны нет «алармистских настроений», а есть нацеленность на политический диалог, отметил Фомин.

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