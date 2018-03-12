Трамп недоволен «косметическими изменениями» ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM США выйдут из соглашения между Ираном и «шестеркой» международных посредников, если Франция, Германия и Великобритания не согласятся на «существенные изменения» договоренностей. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает американский новостной портал Axios.

По информации от неназванных израильских чиновников, глава США назвал неудовлетворительными те «косметические изменения», которые на данный момент предлагают внести в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе Париж, Берлин и Лондон. Трамп рассчитывает на ощутимые поправки к сделке, а не на дополнительные соглашения между Вашингтоном и европейскими столицами.

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Американский президент подчеркнул: США покинут СВДП, если его требования не будут удовлетворены. Свое условие он озвучил 5 марта в Белом доме. Нетаньяху охарактеризовал встречу с Трампом крайне положительно и пояснил, что она была посвящена Ирану.

Отмечается, что Трамп обозначил срок, в течение которого три указанные страны должны договориться с США о внесении поправок в СВПД. Речь идет о 12 мая.

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Ранее в Париже и Лондоне уже состоялись два раунда консультаций, в которых участвовали высокопоставленные дипломаты всех четырех стран. Третий раунд должен пройти в Берлине 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года между Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией было достигнуто соглашение об урегулировании иранского ядерного вопроса. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий снятие с Тегерана экономических и финансовых санкций в обмен на выполнение пунктов договора.

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