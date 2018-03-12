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Меркель иногда присылает Путину пиво

Политика

Светлое пиво Radeberger известно за пределами Германии — большая его часть поставляется за рубеж

Москва, 12 марта 2018, 01:18 — REGNUM  Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель время от времени передает Владимиру Путину радебергское пиво. Об этом российский президент рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову.

«Мне Ангела время от времени [передает] несколько бутылочек радебергского пива», — сказал Путин в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма Кондрашова «Путин».

При этом глава государства подтвердил, что имеет в виду главу правительства ФРГ.

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Ранее Путин упоминал пиво из Радеберга в своей книге «От первого лица». В 1980-х годах будущий президент, работая в Дрездене, ездил в этот город в земле Саксония с семьей или коллегами. Светлое пиво Radeberger известно за пределами Германии — большая его часть поставляется за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, первая часть фильма Андрея Кондрашова, посвященного президенту РФ, была опубликована в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на YouTube. В беседе с журналистом Путин рассказал об инциденте на борту турецкого пассажирского самолета перед открытием Олимпиады в Сочи, причинах гибели подводной лодки «Курск» и о том, чего он не сможет простить никому.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин о причинах гибели АПЛ «Курск»: «Проявление общего состояния ВС»

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Фильм Андрея Кондрашова «Путин»
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