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Порошенко: Киев сделает все необходимое для ввода миссии ООН в Донбасс

Политика

«Это единственный вариант»

Киев, 11 марта 2018, 22:57 — REGNUM  Власти Украины намерены сделать все необходимое для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

«Это единственный вариант, который может остановить убийства, и восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в конце февраля подчеркнул, что Москва не против того, чтобы поставить территорию Донбасса под международный контроль, однако для этого придется договариваться с ДНР и ЛНР.

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Война в Донбассе
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