Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в 2000 г

Москва, , 20:59 — REGNUM В 2000 году в Чечне попал под обстрел вертолет, на борту которого находился Владимир Путин. Об этом сам президент РФ сообщил в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

По словам главы государства, ЧП произошло в ночь на 1 января, когда он вылетел в Гудермес, чтобы поздравить с праздником военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был, — сказал Путин. — Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом».

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