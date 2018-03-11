Могерини: «Минские соглашения еще полностью не реализованы»

Брюссель, , 19:20 — REGNUM Европейский союз не видит альтернативы Минским соглашениям по Донбассу. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.

«Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть, — говорит Могерини. — Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в «нормандском формате».

По ее словам, минские соглашения остановили «опасную эскалацию насилия», а также «предоставили план урегулирования ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и армию против мирных жителей Донбасса.

Минские соглашения подписывались дважды — в 2014 и 2015 годах. В соглашениях указано, что в вооруженном конфликте в Донбассе участвуют две стороны — украинские войска и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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