Воскресенье, 11 Марта 2018 года
21:53:13 МСК

Могерини: «Минские соглашения еще полностью не реализованы»

Политика

«Они должны быть»

Могерини: «Минские соглашения еще полностью не реализованы»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Минские соглашения

Брюссель, 11 марта 2018, 19:20 — REGNUM  Европейский союз не видит альтернативы Минским соглашениям по Донбассу. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.

«Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть, — говорит Могерини. — Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в «нормандском формате».

По ее словам, минские соглашения остановили «опасную эскалацию насилия», а также «предоставили план урегулирования ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и армию против мирных жителей Донбасса.

Минские соглашения подписывались дважды — в 2014 и 2015 годах. В соглашениях указано, что в вооруженном конфликте в Донбассе участвуют две стороны — украинские войска и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Читайте также: МИД РФ: Закон «о реинтеграции Донбасса» перечеркивает Минские соглашения

А также: Лавров: закон «о реинтеграции Донбасса» уводит от Минских соглашений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить