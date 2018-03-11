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Могерини: СММ ОБСЕ должна иметь доступ к границе Украины с РФ

Политика

«Мы хотели бы, чтобы СММ ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины»

Могерини: СММ ОБСЕ должна иметь доступ к границе Украины с РФ
Aleksandr Sirota
Миссия ОБСЕ

Брюссель, 11 марта 2018, 18:16 — REGNUM  Брюссель заинтересован в том, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ имела полный доступ ко всей территории Украины. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.

«Мы хотели бы, чтобы СММ ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом, — говорит Могерини. — Если бы миссия, согласованная СБ ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за».

Напомним, в конце февраля 2018 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не против того, чтобы поставить территорию Донбасса под международный контроль, однако для этого придется договариваться с ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили нацбатальоны и армию против мирных жителей Донбасса.

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Война в Донбассе

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