«Нет глобализаторам»: итоги выборов в Италии

Рим, , 07:11 — REGNUM О результате прошедших в Италии парламентских выборов, которые можно расценивать как окончательное формирование новой европейской реальности, пишет автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Победа движения «Пять звезд» (М5S), получившего 32,6% голосов, заслужила оценку как «клоунада или серия триумфов». Хотя эта победа не является ни тем ни другим: с момента своего основания в 2009 году и до сегодняшнего дня результаты этой партии только росли.

Второй сенсацией стало возвращение в политику 81-летнего Сильвио Берлускони, хотя его партия «Вперед, Италия» оказалась всего лишь младшим партнером лидера правоцентристской коалиции «Лига Севера». Итак, левоцентристская коалиция провалилась, а условно правые Севера и Юга Италии — «Лига Севера» и M5S — смогли привлечь на свою сторону большинство избирателей, как «пролетариата», так и итальянского крестьянства.

Это говорит о том, что главным в современной политике становится не противостояние правых и левых, унаследованное от Великой французской революции, но борьба глобалистов и суверенизаторов. И то, что произошло в Италии, продолжает тенденцию, которая уже наблюдалась в США, Франции многих других странах.

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