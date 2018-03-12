Осложнений по линии Варшава — Вашингтон всё больше

Варшава, , 06:13 — REGNUM В опубликованной на популярном польском портале Onet. pl статье было заявлено о серьезнейшем «похолодании» в отношениях между Польшей и США. Что именно в тезисах статьи вызвало реакцию госдепа и какой она стала, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Портал утверждает, что причиной самого существенного разлада двух стран оказались принятые в Польше поправки в закон об Институте национальной памяти (IPN), а именно установление уголовной ответственности за публичные обвинения поляков в участии или соучастии в Холокосте. На прошедшем затем в Вашингтоне совещании между польскими дипломатами и представителями администрации США были изложены требования американской стороны: пока спор о поправках в закон не будет разрешен, США вводят запрет на двусторонние контакты между президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Пенсом с польскими политиками. Хуже того: конгресс всё более настраивается против Польши, а ведь именно законодателям решать, продолжать ли финансирование американских военных объектов на территории этой европейской страны.

На эту публикацию и последовала реакция официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, которая заявила, что сообщения о приостановке сотрудничества в области безопасности или диалога высокого уровня неверны. Науэрт признала, что консультации по поводу «спорного» закона ведутся, но проводит их посол в Польше Пол Джонс, который оставит эту должность в скором времени. Что же касается готовящихся переговоров между президентом Польши и президентом или вице-президентом США, а также министра иностранных дел Польши с представителями госдепартамента, Науэрт сказала, что ей об этом неизвестно.

Помимо такой реакции Науэрт, есть и другие признаки осложнений по линии Варшава —Вашингтон. Например, недавнее обращение от группы конгрессменов по борьбе с антисемитизмом к польскому президенту Дуде с просьбой не подписывать те самые поправки. Дуда подписал. Среди экспертов есть мнение, что причиной подобной линии стал внутриполитический вектор, выбранный руководством правящей партии «Право и Справедливость»: оно «нащупало самое главное — убедило поляков в том, что именно с PiS мы встаем с колен, игра на чувстве национальной гордости и национализме всегда окупалась в нашей истории», говорит профессор факультета истории и социологии Белостокского университета Даниэль Бочковский. Такая позиция, указывает он, сильно подняла популярность партии, а старший научный сотрудник Visegrad Insight Марцин Заборовский полагает, что Варшава и «неспособна сделать шаг назад из-за того, что это в глазах избирателей PiS будет выглядеть как откат от жесткой линии».

Впрочем, действительно ли дело только в Качиньском и его партии, читайте в статье: Так ли Польше нужен Вашингтон?

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