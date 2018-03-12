«Жесткая линия» для Польши «важнее антагонизма с США»

Киев, , 05:20 — REGNUM Разлад между Вашингтоном и Варшавой, ставший следствием принятой в Польше поправки в закон об Институте национальной памяти, подтвердил возрастание взаимных претензий между двумя странами. Какие подробности проявились вокруг отношений, казавшихся такими прочными, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хотя официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что доктрина «в сфере безопасности применительно к союзнице-Польше не меняется», недовольство американского сената своими польскими коллегами проявляется все масштабнее. Наблюдающие же за ситуацией эксперты всё более приходят к согласию, что внутренняя политика Польши планомерно приводит ее к усилению разногласий с другими странами. Мало того, некоторые польские политики даже считают этот процесс здоровым и нормальным, как, например, лидер правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, для которого следование жесткой линии «более важно, чем реакция внешнего мира, даже если это означает антагонизм с таким величайшим союзником, как США».

На фоне этой риторики Польша продолжает наращивать присутствие НАТО на своей территории и развивать собственные Войска территориальной обороны. Как будут развиваться польско-американские отношения, если Польша решит, что может в военном смысле справиться сама?

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