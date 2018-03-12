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С чем японцы предлагают Путину войти в историю

Политика

Президент Путин выразил свои опасения: «Если вернуть острова, на них могут появиться американские военные базы»

С чем японцы предлагают Путину войти в историю
Иллюстрация: Demis.nl
Российские южные Курилы

Москва, 12 марта 2018, 03:14 — REGNUM  Оценка российско-японских отношений одним из ведущих японских специалистов, профессором Кэнро Нагоси, помогает понять, как японское правительство закрывает пути к возможности какого-либо соглашения с Россией. О том, как это становится ясно из основных положений статьи, опубликованной в издании «Тоё кэйдзай», пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Если принять основной тезис автора о противоборстве мировых стратегий России и США, то логичным выглядит усиление и модернизация российской военной структуры на Курилах. Японские претензии на острова ничуть не уменьшают необходимости поддержания обороноспособности, а, скорее, наоборот. Хотя автор идет дальше и рассматривает Курилы как базу ядерных сил «для нанесения удара по США». Стоит рассматривать это допущение как надуманное, но в свете российско-американского противостояния — психологически объяснимое.

Тем не менее, в статье делается утверждение, что президент Путин в ходе своего последнего срока «увековечит свое имя в истории и пойдет на подписание мирного договора». Однако не стоит рассчитывать на то, что российский лидер соблазнится лаврами царского министра Сергея Витте, вошедшего в историю с уничижительным титулом «граф полу-сахалинский», получивший свое прозвище после сдачи японцам территории.

Читайте подробности: Кто в России рискнёт сдать Курилы Японии?

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