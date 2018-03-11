Террористы в Сирии попытались атаковать авиабазу Хмеймим

Дамаск, , 15:43 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике боевики предприняли атаку на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия при помощи как минимум одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сегодня, 11 марта, сообщает арабское изданиеAl-Masdar со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

По данным издания, на БПЛА было закреплено взрывное устройство. Система противовоздушной обороны базы смогла перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима и сбросить бомбу.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за попытку нападения.

Напомним, 6 января этого года российские военные отбила атаку 13 ударных беспилотников на авиабазу Хмейми и морскую базу в Тартусе. 10 ударных беспилотников приближались к российской авиабазе Хмеймим, еще три — к морской базе в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Остальные были перехвачены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и принудительно посажены. Ущерба базам нанесено не было.