Понедельник, 12 Марта 2018 года
01:50:48 МСК

Мигрантов — в Польшу, еду — в Китай: Украина врастает в ЕС

Политика

Главные новости отношений Украины и ЕС

Мигрантов — в Польшу, еду — в Китай: Украина врастает в ЕС
Иллюстрация: Marionetki.net
Флаг Евросоюза

Киев, 12 марта 2018, 01:13 — REGNUM  Процесс евроинтеграции Украины становится понятнее с учетом результатов внешней торговли и трудовой миграции, которую также можно рассматривать как разновидность торговли — торговли собственным населением. Каковы показатели и перспективы процесса, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

До сих пор правом безвизового въезда в ЕС воспользовалось примерно 1,2% населения Украины, в абсолютных числах это около 500 000 граждан. Учитывая, что в Польше, по словам польских представителей, пребывает более 1 млн граждан Украины в качестве трудовых мигрантов, возникает логичный вопрос о практической применимости безвиза, который, как оказалось, не очень-то был и нужен. Кстати, Польша пытается получить прибыль не только от низкооплачиваемого труда мигрантов из Украины, но и от политических дивидендов, вытекающих из возможности спекулировать украинскими мигрантами как аналогом сирийских беженцев. Которых Польша принимать отказывается категорически. Впрочем, в Брюсселе такую грубую подмену воспринимать не желают.

Что же касается обычной торговли, развивающийся украинский агросектор всё больше поворачивается в сторону Китая и Индии, а вовсе не ЕС, который продолжает воспринимать Украины только как рынок сбыта для собственной продукции. Поэтому такое возмущение вызвал украинский законопроект «покупай украинское». Генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон выразил свой шок и недоумение от попыток Украины защитить внутренний рынок.

Как сформировалось торговое сальдо Украины с ЕС и кто получил большую выгоду, какие еще перспективы получения прибыли видят перед собой украинцы, читайте в обзоре: Переселение в ЕС: Ни одна страна не позволяла себе того, что творит Украина

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономики Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить