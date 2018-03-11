Марин Ле Пен вновь стала главой «Национального фронта»

Париж, , 14:57 — REGNUM Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен переизбрана пост главы этой политической организации на партийном съезде во французском городе Лилле. Об этом сегодня, 11 марта, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter член партии, бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

«Идеи, которые Марин Ле Пен мужественно защищает с 2011 года, были одобрены членами партии, которые переизбрали её на пост главы нашего движения», — написал Рашлин.

Примечательно, что на том же съезд делегаты «Национального фронта» проголосовали за лишение основателя этой партии и отца Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пена — статуса почетного председателя «Национального фронта». Должность почетного председателя, которую занимал Ле Пен после отхода от дел, будет вообще упразднена.

Уточняется, что в съезде «Национального фронта» приняли участие 1500 делегатов. 79,7% из них проголосовали за новый уставной документ.

Напомним, после поражения на президентских выборах, когда во втором туре Ле Пен уступила действующему сейчас президенту Эммануэлю Макрону, она заявила, что «Национальный фронт» нуждается в определенных структурных изменениях. Также Ле Пен сказал, что название партии скорее всего будет изменено.